Ηρακλής: Χρηματοδότηση €124,5 εκ. από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ

Το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Innovation Fund), ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδoτικά προγράμματα παγκοσμίως για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης εκπομπών άνθρακα ευρείας κλίμακας, επέλεξε να χρηματοδοτήσει σημαντικό μέρος του έργου δέσμευσης CO2 «OLYMPUS» του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Το έργο «OLYMPUS» αφορά στον πράσινο μετασχηματισμό του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι Ευβοίας σε εγκατάσταση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (net zero carbon), με αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Storage – CCS). Πρόκειται για επένδυση συνολικού ύψους άνω των 300 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων το Ταμείο Καινοτομίας θα συμμετέχει με χρηματοδότηση ύψους 124,5 εκ. Ευρώ.

Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Με το έργο OLYMPUS προχωρούμε σε μια ακόμα στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα, με τη στήριξη του Ταμείου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και δημιουργώντας πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τη χώρα, επιταχύνοντας την πράσινη μετάβασή της. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης συμβάλλει αφενός στην ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρείας και αφετέρου στην επίτευξη των στόχων για απανθρακοποίηση και κλιματική ουδετερότητα, σε εναρμόνιση με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Το έργο μετασχηματισμού του εργοστασίου στο Μηλάκι σχεδιάζεται να δεσμεύει 1.000.000 τόνους CO2 ετησίως, ανοίγοντας το δρόμο για ένα «net zero carbon» μέλλον για την Εταιρεία και τον κλάδο δομικών υλικών στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. To 2029 o Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ θα διαθέσει στην αγορά το τσιμέντο ECOPlanet ZERO με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Το έργο «OLYMPUS» είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση, μεταξύ των 139 προτάσεων που κατατέθηκαν στο δεύτερο call του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ το 2022 διεκδικώντας 1.8 δισ. Ευρώ.