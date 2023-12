Ξεκίνησε το debate του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά

Your browser does not support the audio element.

Τα «γεννητούρια» για τη «Νέα Αριστερά» χθες στο Σεράφειο συνοδεύτηκε από πολλά χαμόγελα, φωτογραφίσεις, πειράγματα, συζητήσεις και υποσχέσεις για μια καλή πορεία