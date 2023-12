Οικονόμου από Βέλγιο: Η ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ είναι επιταγή της διεθνούς συγκυρίας

«Οι αυξημένες σε διάρκεια και ένταση κρίσεις στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τα κράτη, την οικονομία, τη δημοκρατία και για τους πολίτες», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη