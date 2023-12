Τσακαλώτος για κόκκινα δάνεια: Η Νέα Αριστερά καταψήφισε το νομοσχέδιο – Πού ψηφίσαμε «παρών»

Your browser does not support the audio element.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος προχωρά σε διευκρινήσεις με ανάρτησή του στο facebook για το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια με σκοπό να βάλει όπως λέει τέλος στα fake news