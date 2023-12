Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό αύριο στο Μαξίμου για την οπαδική βία μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τους Γιάννη Οικονόμου, Γιώργο Φλωρίδη, Γιάννη Βρούτση, Σταύρο Παπασταύρο, Άκη Σκέρτσο και Γιάννη Μπρατάκο για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της Πολιτείας για την οπαδική βία