ΣΥΡΙΖΑ: Η σύνθεση της νέας Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής ενόψει του Συνεδρίου τον Φεβρουάριο

Your browser does not support the audio element.

Στην Επιτροπή μετέχουν 29 μέλη του κόμματος