Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της οπαδικής βίας χωρίς έλεος

«Η κοινωνία δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτη», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης