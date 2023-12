Απορρίφθηκε το αίτημα Μπελέρη για να ορκιστεί Δήμαρχος Χειμάρρας

Το δικαστήριο απέρριψε το άιτημα για ολιγόωρη άδεια για να ολοκληρώσει την ορκωμοσία του και να αναλάβει καθήκοντα δημάρχου Χιμάρας