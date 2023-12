Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στα μέτρα της κυβέρνησης κατά της οπαδικής βίας

Your browser does not support the audio element.

Η κριτική των κομμάτων θέτει στο επίκεντρο πρωτίστως την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων και το κατά πόσο θα αποδειχθούν αποτρεπτικά