Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους συνδέσμους οπαδών – Έρευνα για τυχόν δράση εγκληματικών οργανώσεων

Ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού θα επισκεφτούν αύριο την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Σκοπός είναι η αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτουργών όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξης τυχόν εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο