Το μεσημέρι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την οπαδική βία – Μήνυμα μηδενικής ανοχής

Your browser does not support the audio element.

«Αυτό που είναι αποφασισμένος να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να δώσει μία συνέχεια σε ένα πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων με έναν τρόπο αδυσώπητο, με έναν τρόπο που δεν πρόκειται να αφήσει περιθώρια σε κανέναν. Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μία αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού χωρίς έλεος» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης