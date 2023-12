Διπλωματικές πηγές για Μπελέρη: Η Ελλάδα δεν θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα

«Πρέπει να υπάρξει σαφής κίνηση προς την κατεύθυνση αποκατάστασης της πολιτικής βούλησης του εκλογικού σώματος της Χειμάρας.» σημείωνουν διπλωματικοί παράγοντες από τις Βρυξέλλες