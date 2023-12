Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι χούλιγκανς πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο άμεσα νομοθετικό»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε τη λύπη του για τον αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του και τη «τραγική εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, όπου δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε το πόδι του, παλεύει για τη ζωή του»