Γ. Εμίρης (Alpha Bank): Κλειδί η επιτάχυνση εξαγορών και συγχωνεύσεων

Τις εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις και τις προοπτικές των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Σ&Ε) στην Ελλάδα ανέπτυξε ο κ. Γιάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, στη διάρκεια συνδιάσκεψης που διοργάνωσε η Aon στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών με θέμα M&A Trends: Clarity and Confidence to Make Better Decisions.

Η αξία των Σ&Ε στην Ελλάδα αυξήθηκε από €4,1 δισ. το 2020, σε €10,4 δισ. το 2022, ενώ κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2023 πραγματοποιήθηκαν 77 συναλλαγές με αξιοσημείωτη αύξηση των διασυνοριακών συναλλαγών και συμμετοχή στρατηγικών παικτών.

Το 50% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, των κατασκευών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο κ. Εμίρης χαρακτήρισε ως πρωταγωνιστικό τον ρόλο των τραπεζών στις συναλλαγές, καθώς από το 2017 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περί τις 50 διεθνείς συναλλαγές πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αξίας περίπου €90 δισ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Εμίρης και στην αποεπένδυση του Δημοσίου από τις τράπεζες και στη στρατηγική συμφωνία της Alpha Bank με την UniCredit, που απετέλεσε την πρώτη επένδυση στρατηγικού εταίρου στον τραπεζικό κλάδο μετά από 17 χρόνια.

Ελκυστικό το περιβάλλον στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον κ. Εμίρη, το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά λόγω της πολιτικής σταθερότητας, των καλών επιδόσεων της οικονομίας και της προτεραιότητας που δίνεται στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), με αποτέλεσμα η αύξηση του ΑΕΠ να ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το market risk premium να έχει μειωθεί στην πορεία προς την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Μάλιστα, από τα €7,9 δισ. των ΑΞΕ το 2022, τα €2,3 δισ. (ποσοστό 32%) αφορούσαν Σ&Ε. Συγχρόνως, τα βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη στην οικονομία δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες.

Επιτακτική η ανάγκη μεγέθυνσης των επιχειρήσεων

Ο κ. Εμίρης τόνισε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας έχει ως προϋπόθεση τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων:

«Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την επικρατούσα μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 95% των επιχειρήσεων. Η μέση παραγωγικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων διαμορφώνεται μόλις στο 17% της παραγωγικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη βρίσκεται στο 48%. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη η μεγέθυνση των επιχειρήσεων για να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

Για να πετύχουμε, όμως, αυτή τη μεγέθυνση, η οργανική ανάπτυξη δεν επαρκεί και για αυτό είναι απαραίτητες οι Σ&Ε, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντής. Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στη χρηματοδότηση και υποστήριξη των συναλλαγών αυτών είναι καθοριστικός».

Ο κ. Εμίρης συμμετείχε σε πάνελ διακεκριμένων ομιλητών με τους κ. Λάμπρο Μπίσαλα, Group Chief Executive Officer της Sunlight Group, κ. Τάσο Ιωσηφίδη, Partner, Head of Transaction Advisory Services, Valuation & Business Modelling Leader CSE της EY, κ. Κωνσταντίνο Βουτεράκο, Partner, Head of Banking, Finance & Capital Markets Group της KG Law Firm και κ. Andrea Foti, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Chief Commercial Officer EMEA, M&A και Transaction Solutions από την Aon με συντονίστρια την κυρία Ευγενία Τζώρτζη, δημοσιογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή».