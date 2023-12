Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες: «Το θέμα Μπελέρη είναι θέμα κράτους δικαίου δεν είναι διμερές»

Your browser does not support the audio element.

«Όταν παίρνουμε αποφάσεις δεν λαμβάνουμε υπόψιν τις δημοσκοπήσεις. Είναι προφανές ότι τα μέτρα που είχαμε πάρει δεν ήταν αρκετά», δήλωσε ο πρωθυπουργός για την οπαδική βία – «Ο μόνιμος τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»