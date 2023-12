Τριαντόπουλος: Κρατική αρωγή στους πολίτες όσο πιο γρήγορα γίνεται – Οι 5 παρεμβάσεις

Your browser does not support the audio element.

Φιλοσοφία όλων των παρεμβάσεων, είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η αρωγή του κράτους να φτάνει στους πολίτες που τη δικαιούνται, όσο πιο γρήγορα γίνεται