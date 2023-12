Σήμερα η ψήφιση του προϋπολογισμού – Το μεσημέρι οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών

Your browser does not support the audio element.

Η συζήτηση θα αρχίσει στις 11 το πρωί με τις ομιλίες των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων