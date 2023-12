Αμετακίνητος ο Ράμα για Μπελέρη: «Δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό με κανέναν και για κανένα λόγο»

Your browser does not support the audio element.

«Μας εμπόδισαν άδικα (σ.σ. στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ), αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Είμαι πεπεισμένος ότι με τους γείτονές μας θα καταφέρουμε από κοινού να θέσουμε τους κύριους λόγους για αυτό το θέμα