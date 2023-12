Καιρίδης: Δεν νομιμοποιούνται οι παράνομοι μετανάστες, δεν δίνεται δικαίωμα μόνιμης διαμονής και ιθαγένειας – Πίνακες

“Η ρύθμιση αυτή δίνει το δικαίωμα σε μη νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα από τρία χρόνια και πάνω, στην νόμιμη εργασία και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αλλαγή πολιτικής”