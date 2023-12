Στη Βουλή η τροπολογία για τους μετανάστες – «Κάναμε μια ρύθμιση που απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του Σαμαρά», λέει ο Καιρίδης

Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη – Τι είπε για την τροπολογία ο Δημήτρης Καιρίδης στον ΣΚΑΪ