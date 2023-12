Διαφωνία Μπακογιάννη με Γεραπετρίτη για τη ροζ σημαία: «Να μη λογοκρίνουμε την τέχνη»

Your browser does not support the audio element.

Η κυρία Μπακογιάννη φέρεται να έθιξε το ζήτημα εκφράζοντας τη διαφωνία της για την απόφαση αυτή του υπουργού να ζητήσει την απομάκρυνση της ροζ σημαίας από το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη