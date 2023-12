Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μεταρρύθμιση «σύμβολο» για την κυβέρνηση, «κόκκινο πανί» για την αριστερά – Η πρώτη κόντρα για το 2024

Your browser does not support the audio element.

Δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, δεν είναι διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω – Σφοδρή αντιπαράθεση για το άρθρο 28 του Συντάγματος