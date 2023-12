Αθλητικός νόμος και μη κρατικά πανεπιστήμια το «κυρίως μενού» στο τελευταίο υπουργικό της χρονιάς

Ο νέος αθλητικός νόμος αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για το Μαξίμου, καθώς οι αγώνες δεν θα επανεκκινήσουν αν όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν συμπράξουν απόλυτα με τις νέες ρυθμίσεις