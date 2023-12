DW: «Δώρο Χριστουγέννων» από την Άγκυρα η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Your browser does not support the audio element.

Στις 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, αναμένεται στην ημερήσια διάταξη της αρμόδιας Επιτροπής της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ