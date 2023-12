Ραγδαίες εξελίξεις στη Χειμάρρα: Παραίτηση του ηττημένου δημάρχου – Ο Ράμα θα διορίσει «νέο εκλεκτό», αγνοώντας τον Μπελέρη

Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Μπελέρη σύμφωνα με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ – Παραίτηση άρον-άρον του ηττημένου δημάρχου Χειμάρρας, ύστερα από το κέλευσμα του Έντι Ράμα, ο οποίος όμως απεργάζεται τώρα την τοποθέτηση άλλου προσώπου της αρεσκείας του για τη θέση του δημοτικού άρχοντα