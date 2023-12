Στη Σύμη ο Δένδιας ανήμερα των Χριστουγέννων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφθεί την ιερά μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη και το στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας Νήσου Σύμης, όπου θα γευματίσει με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας