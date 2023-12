«Θύμα της τυφλής οπαδικής βίας, έδωσε γενναία μάχη για τη ζωή», δηλώνει ο Κασσελάκης για τον θάνατο του αστυνομικού

«Τον είχα επισκεφθεί στο νοσοκομείο, ελπίζαμε τότε όλοι σε ένα θαύμα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκφράζω τη βαθιά μου λύπη και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του.», δηλώνει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ