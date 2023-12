Νίκος Ανδρουλάκης: «Μία στις τρεις κλινικές κινδυνεύει με ανατολή λειτουργίας στην Κεντρική Μακεδονία»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως για το κόμμα του προτεραιότητα είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαλψης