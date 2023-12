Τσακαλώτος για Σόιμπλε: Θα μπορούσε να έχει καταστρέψει την Ευρώπη – Δεν θα τον κρίνει καλά η Ιστορία

«Το Eurogroup ήταν η αυλή του, είχε χώρες-δορυφόρους» είπε για τον Σόιμπλε ο κ. Τσακαλώτος και πρόσθεσε ότι έκανε τα χατήρια σε χώρες όπως η Ισπανία για να του κάνουν κι εκείνοι τα χατήρια