Κατσαφάδος στον ΣΚΑΪ: Τραγικές ημέρες για την ΕΛ.ΑΣ – Σύντομα νέες συλλήψεις για τα επεισόδια στο κλειστό του Ρέντη

Your browser does not support the audio element.

«Οι αστυνομικοί είναι Έλληνες πολίτες, νέα παιδιά, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι επιφορτίζονται το καθήκον του συνόλου της προστασίας της ελληνικής κοινωνίας, έχουν ονοματεπώνυμο», δήλωσε ο υφυπουργός προστασίας του πολίτη Κώστας Κατσαφάδος