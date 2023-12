Μητσοτάκης: Ο Ζακ Ντελόρ ήταν πρωτεργάτης της ενότητας της Ευρώπης

Η Ελλάδα αποχαιρετά έναν ειλικρινή φίλο, οι πρωτοβουλίες του οποίου βοήθησαν και τη δική της εθνική πρόοδο, τόνισε ο πρωθυπουργός για την απώλεια του Γάλλου πολιτικού