Νέα κεφαλαιακή «ένεση» σε Public από Olympia Group

Νέα κεφαλαιακή «ένεση» 25,3 εκατ. ευρώ παρέχει στη θυγατρική της Public η Olympia Group, αυτή τη φορά μέσω αύξησης κεφαλαίου, που καλύπτεται εις είδος, με εισφορά, δηλαδή, σε Public δύο εταιρειών και μιας συμμετοχής.

Ειδικότερα, η Olympia εισφέρει στην Public το 49,9% της iRepair ΑΕ. To 100% της εταιρείας αποτιμήθηκε από τη Deloitte, μεταξύ 20,1 με 23,35 εκατ. ευρώ (κεντρική αξία 21,7 εκατ. ευρώ), η κεντρική αξία, όμως, για το 49,9% εκτιμήθηκε σε 8,13 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη αναλογικά, λόγω «μη δυνατότητας ελέγχου» (minority discount).

Επιπρόσθετα, η Olympia Group εισφέρει στην Public το 100% της Public Licensing and Management Services, η οποία αποτιμήθηκε από τη Deloitte, μεταξύ 12,59 με 14,63 εκατ. ευρώ (κεντρική αξία 13,6 εκατ. ευρώ). Τέλος, η PG Public Group Ltd, κατά 98% θυγατρική της Olympia Group, εισφέρει σε Public την Public Next ΜΑΕ, το 100% της οποίας αποτιμήθηκε μεταξύ 3,31 με 3,85 εκατ. ευρώ (σ.σ. κεντρική αξία 3,58 εκατ. ευρώ).

Με την αύξηση κεφαλαίου εις είδος (σ.σ. αθροιστικά 25,3 εκατ. ευρώ), λόγω εισφοράς των παραπάνω εταιρειών και συμμετοχών (iRepair), θα τονωθεί η καθαρή θέση της Public η οποία έκλεισε το 2022 με νέες ζημιές, με τη διοίκησή της να προβλέπει ότι το turnaround θα συνεχισθεί ως το 2024.

Κατά τη διάρκεια του 2022 η Public κατάφερε να αυξήσει πωλήσεις κατά 10,2% (481,4 εκατ. ευρώ), βελτιώνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους σε 20,8% (μικτό κέρδος 100,3 εκατ. ευρώ) και ανεβάζοντας το περιθώριο επαναλαμβανόμενων EBITDA στο «ισχνό», αλλά θετικό επίπεδο του 0,95% (4,6 εκατ. ευρώ).

Η Public προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ την περασμένη Άνοιξη, για να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, την αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου, ενώ προηγήθηκε συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών 100,3 εκατ. ευρώ με ισόποση μείωση του ποσού υπέρ το άρτιο.