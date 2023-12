Δίκη Μπελέρη: Οι μάρτυρες υπεράσπισης αποδομούν το κατηγορητήριο – «Θέλουν να με δικάσουν οπωσδήποτε», δήλωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος

Στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου κατέθεσαν πέντε μάρτυρες υπεράσπισης