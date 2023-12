Χρυσόγονος για δάνειο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ: Εάν θεωρηθεί ότι είναι ιδιωτική χρηματοδότηση, απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόστιμο – Ηχητικό

Ο ΣΥΡΙΖΑ απειλείται ακόμα και με πρόστιμο 20% επί της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησής του, είπε ο κ. Χρυσόγονος