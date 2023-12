Πυρετώδεις προετοιμασίες στην «αριστερή πολυκατοικία» για το 2024

Your browser does not support the audio element.

Δομικές αλλαγές ετοιμάζει στο κόμμα ο Στέφανος Κασσελάκης μετά την επιστροφή του στην Αθήνα – Η απόφασή του να ξενοικιάσει το σπίτι του στο Μαϊάμι και να πακετάρει τα πράγματά του για την Αθήνα αναδίδει ένα έντονο πολιτικό άρωμα και στέλνει πολλά μηνύματα εντός και εκτός Κουμουνδούρου