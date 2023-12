Ερντογάν: «Είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες να με θυμούνται ως πρόεδρο που μετέτρεψε και πάλι την Αγία Σοφία σε τζαμί»

Your browser does not support the audio element.

«Για άλλη μια φορά δοξάζω το Θεό που μας έδωσε αυτή την τιμή, που μας έδωσε τη χαρά να τερματίσουμε την σκλαβιά της Αγίας Σοφίας» είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν