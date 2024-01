Πρωτοχρονιάτικος καφές για Μητσοτάκη – Τασούλα στο Κολωνάκι (Φωτογραφίες)

Οι δυο τους κατευθύνθηκαν σε κεντρικό καφέ της πλατείας Κολωνακίου και στη συνέχεια μετέβησαν πεζή προς το Προεδρικό Μέγαρο