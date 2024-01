Palantir: Δίπλα στο Ισραήλ ο αμερικανικός κολοσσός – Στο Τελ Αβίβ η πρώτη συνεδρίαση ΔΣ του 2024

Στο Τελ Αβίβ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αμερικανικής Palantir Technologies την επόμενη εβδομάδα, σε μία ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ισραήλ, καθώς μαίνεται η σύγκρουση της χώρας με τη Χαμάς.

«Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ. Η δράση μας στην περιοχή είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ. Και θα συνεχιστεί», ανέφερε στο X η εισηγμένη αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Να επισημανθεί ότι η Palantir δραστηριοποιείται στο Ισραήλ για περισσότερο από μια δεκαετία και έχει γραφείο στο Τελ Αβίβ.

We stand with Israel. The board of directors of Palantir will be gathering in Tel Aviv next week for its first meeting of the new year. Our work in the region has never been more vital. And it will continue.

