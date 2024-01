Πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη με Μπλίνκεν το Σάββατο στα Χανιά

Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να κάνει ολιγόωρη στάση στην Κρήτη, μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Τουρκία, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό