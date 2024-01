Μαρινάκης στον Σκάι 100,3: Επιστημονική φαντασία η «πρόταση στον Κασσελάκη» να γίνει υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη- Διαψεύδει και ο Διαματάρης Πολιτική 13:41, 05.01.2024 UPDATE: 15:26

Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι καν παραποίηση της πραγματικότητας, είναι αποκύημα της φαντασίας του κ.Καπνισάκη και κατ’ επέκταση του κ.Κασσελάκη τα περί πρότασης στον νυν αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 να γίνει υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο κ.Μαρινάκης – Διαψεύδει και ο Αντώνης Διαματάρης