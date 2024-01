Νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια: Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει τη συζήτηση ο Μητσοτάκης

Your browser does not support the audio element.

Ζητούμενο για την κυβέρνηση ένας ευρύς διάλογος προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις – Η στάση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς