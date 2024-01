Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει στις Σπέτσες, στη συνεδρίαση των βουλευτών

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου οι εργασίες της συγκεκριμένης ΚΟ που αφορoύν στον απολογισμό του νομοθετικού έργου είναι εκτός του πλαισίου του πρώην πρωθυπουργού