ΣΥΡΙΖΑ: Όχι μόνο δεν πολεμά την αισχροκέρδεια, αλλά έχει παραδώσει τα όπλα η κυβέρνηση της ακρίβειας!

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει ότι στον πόλεμο κατά της αισχροκέρδειας η επιβολή πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως στο βρεφικό γάλα εν προκειμένω, είναι ένα αναξιοποίητο όπλο από την κυβέρνηση» ανέφεραν πηγές από την Κουμουνδούρου