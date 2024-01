Eurostat: Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Άνοδος 7,6% στα τρόφιμα

Άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο σε σχέση με την πτώση που είχε σημειώσει τον Νοέμβριο. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Εurostat, τον τελευταίο μήνα του 2023 ο πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 3,7% από 2,9% τον Νοέμβριο. Ανοδικά κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Eυρωζώνη, καθώς τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 2,9% από 2,4% τον Νοέμβριο.

Η απόσυρση των επιδοτήσεων στην ενέργεια από ό,τι φαίνεται οδηγεί σε αύξηση των τιμών επιβαρύνοντας τον πληθωρισμό και δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) στις αποφάσεις που λαμβάνει για την πορεία των επιτοκίων. Παράλληλα, οι τιμές των τροφίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με άγνωστες ακόμα οι τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις τιμές των μεταφορών και κατ΄ επέκταση των αγαθών, η ένταση στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Euro area #inflation at 2.9% in December 2023, up from 2.4% in November. Components: food, alcohol & tobacco +6.1%, services +4.0%, other goods +2.5%, energy -6.7% – flash estimate https://t.co/QZz4tmlxHl pic.twitter.com/fnriyV8YfF

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 5, 2024