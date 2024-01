Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ: Ζητήματα κυριαρχίας δεν πρόκειται ποτέ να συζητηθούν ή να αναθεωρηθούν – Η Ελλάδα θα μπει στο πρόγραμμα των F-35

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε για τα F-35: «Αισθάνομαι ότι το ζήτημα θα λήξει, είναι θέμα χρόνου η Έλλάδα να μπει στο πρόγραμμα. Είναι αδιάφορο τι κάνει η Τουρκία με τις ΗΠΑ για τα F-16, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε».