Στην Άγκυρα σήμερα ο Μπλίνκεν – Το απόγευμα στα Χανιά για συνάντηση με Μητσοτάκη

Στα Χανιά το απόγευμα ο Άντονι Μπλίνκεν για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πολιτική 07:25, 06.01.2024 UPDATE: 08:04

Η περιοδεία του Άντονι Μπλίνκεν έχει στο επίκεντρό της την προώθηση των πρωτοβουλιών της αμερικανικής διπλωματίας για τον πόλεμο στη Γάζα