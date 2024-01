Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Μπλίνκεν το Σάββατο στα Χανιά

Η συνάντηση θα γίνει αύριο το απόγευμα στο σπίτι του πρωθυπουργού στα Χανιά και θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση εργασίας