ΣΥΡΙΖΑ: Διεύρυνση στο κέντρο μέσω Βρυξελλών

Οι Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος τάραξαν τα νερά και ήρθαν ουσιαστικά να θυμίσουν τη δέσμευση που είχε πάρει το κόμμα στο Συνέδριο του 2022 για διεύρυνση προς το κέντρο