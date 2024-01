ΗΠΑ: Μπλακ άουτ και ακυρώσεις πτήσεων από τις χιονοθύελλες – Μέχρι και στους -34 βαθμούς Κελσίου θα πέσει ο υδράργυρος

«Εάν βρεθείτε στον δρόμο σήμερα το πρωί, δεν θα περάσετε καλά… σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αναβάλετε τις μετακινήσεις σήμερα», έγραψε σε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ η NWS. Σημείωσε ότι η ορατότητα σε ορισμένους δρόμους στο Σικάγο ήταν μικρότερη από 800 μέτρα.

«Αυτό το σύστημα καταιγίδας είναι σίγουρα επικίνδυνο», δήλωσε ο Ζακ Τέιλορ, ένας μετεωρολόγος του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

«Επικίνδυνες συνθήκες μηδενικής ορατότητας λόγω χιονόπτωσης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και στα μεσοδυτικά», πρόσθεσε.

Whopper of a winter storm impacting the Upper Midwest this morning.

Heavy snow will continue for much of the Great Lakes region through today and into tomorrow as the system deepens and tracks to the ENE.#weather #winter #snow pic.twitter.com/e9gpfxLS5u — Weather Track US (@weathertrackus) January 12, 2024

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us, καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τουλάχιστον 190.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στο Ιλινόι, το Τέξας, το Ουισκόνσιν, το Άρκανσο και το Τενεσί.

Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν σήμερα το πρωί περισσότερες από 700 πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο΄ Χέαρ του Σικάγο.

Την ίδια ώρα, το Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν, αναμένεται να πληγεί από τις σφοδρότερες χιονοπτώσεις, καθώς χιονοθύελλες θα έχουν ως αποτέλεσμα να πέσουν 30 έως 45 εκατοστά χιονιού.

Άλλοι 13 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό ή από τη βόρεια Βιρτζίνια έως τη Νέα Αγγλία βρίσκονται υπό την απειλή των πλημμυρών λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων των περασμένων ημερών.

Η κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, επισημαίνουν Αμερικανοί μετεωρολόγοι.

Νοτιότερα, στο Μισισίπι, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων και σφοδρών καταιγίδων, την ώρα που η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποιεί πως άνεμοι ταχύτητας έως 96 χιλιομέτρων/ ώρα θα μπορούσαν να ξηλώσουν στέγες και να ξεριζώσουν δέντρα.

«Επικίνδυνο» κύμα ψύχους στην Άιοβα εν μέσω των προκριματικών εκλογών

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν σήμερα έναντι μιας «επικίνδυνης χειμερινής καταιγίδας» στην Άιοβα, όπου οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καλούνται να ψηφίσουν στο πλαίσιο των προκριματικών εκλογών του κόμματός τους ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Κάθε πολιτεία των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου συναγερμού», προειδοποίησε η NWS στο X (πρώην Twitter).

Should you be shoveling snow? Why avoiding the chore could save your life https://t.co/tUG0aS7sHF — USA TODAY (@USATODAY) January 12, 2024

Στις κεντρικές ΗΠΑ, η Άιοβα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια «επικίνδυνη χειμερινή καταιγίδα έως αύριο το πρωί», επισημαίνει η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της, με «ριπές ανέμων από 56 έως 72 χλμ/ώρα» και το ύψος του χιονιού «μεταξύ 7 και 15 εκατοστών».

Over 6 inches of snow in Hartford of Connecticut, USA 🇺🇲 pic.twitter.com/YBoJF1dT3c — .aspendos (@aspendos_1789) January 8, 2024

Με «συνθήκες χιονοθύελλας» και «θυελλώδεις ανέμους», οι μετακινήσεις μπορεί να είναι «επικίνδυνες» ή ακόμα και «αδύνατες στις αγροτικές περιοχές», σύμφωνα με τη NWS.

Η πόλη του Ντε Μόιν, της πρωτεύουσας της Άιοβα, καλύφθηκε σήμερα από χιόνι, με αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν ανατραπεί στο οδόστρωμα, διαπίστωσε μία δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

A winter storm is tracking across the central and midwest USA causing some impacts to flights. We are prepared with snow removal equipment for the winter storm expected to blanket parts of Ontario, including the airport, with snow this evening. pic.twitter.com/GxPpnkzfCl — Toronto Pearson (@TorontoPearson) January 12, 2024

Η καταιγίδα αναμένεται να ενταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με το χιόνι να πλήττει τις μεσοδυτικές πολιτείες και ισχυρές καταιγίδες στα νότια, την ώρα που ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει στους -34 βαθμούς Κελσίου στις πεδινές εκτάσεις στο βόρειο τμήμα, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

