Παρασκευαΐδης (ΠΑΣΟΚ): Πολυπληθής στις παρυφές και το περιβάλλον της κυβέρνησης και στο πολιτικό σύστημα η κοινωνική ομάδα των ομοφυλόφιλων

“Η υπογεννητικότητα και το εν γένει δημογραφικό πρόβλημα της χώρας (…) δε λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων”